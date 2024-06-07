Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'da Küçük Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir otomobilden açtıkları ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 36 yaşındaki Sefa Karakuş yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Karakuş, ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Karakuş, hastanede yaşamını yitirirken polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.