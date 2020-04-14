Malatya'da silahlı kavgada iki kardeş yaralandı

AA

Yeşilkaynak Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.T. ve F.T. kardeşler pompalı tüfekle yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.