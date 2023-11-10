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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 10 yaralı

        Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

        Malatya'da iki grup arasında, borç meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 02:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 02:06
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        Malatya'da silahlı kavga: 10 yaralı
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        Malatya'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Battalgazi ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

        OTOMATİK TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Otomatik tüfek ile tabancaların kullanıldığı kavgada A.Y, K.B, S.Y, N.İ, B.İ, M.Ş, Ş.B. ile M.B, silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden, O.B. ve M.İ. ise darp neticesinde yaralandı. Taraflara ait otomobil ile eve de kurşun isabet etti.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli O.B, otomatik tüfek ve tabanca ile yakalandı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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