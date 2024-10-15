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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte silah ticareti ve temini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bir otomobilde yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirirken, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.