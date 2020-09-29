Malatya'da silah ticareti operasyonunda 289 sikke ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti gerçekleştirenlere yönelik çalışma başlattı.

Kentte daha önce meydana gelen iş yeri ve araç kurşunlama, silahla kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen M.U, S.U, S.U'ya yönelik 3 adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 289 sikke, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli tarihi eser kaçakçılığı kapsamında gözaltına alındı. Yakalanan bir zanlının da tehdit, çocuğun alıkonulması ve kaçırılması ile basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.