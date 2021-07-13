Malatya'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Uzman Onbaşı toprağa verildi

Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kale ilçesine getirilen Karaca için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Karaca'nın çiftçilik yapan babası Mehmet metanetini korurken annesi Nurşide ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Karaca'nın cenazesi ilçede toprağa verildi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'da görevli Piyade Uzman Onbaşı, yıllık izne geldiği Kale'de Karakaya Baraj Gölü kıyısında kayısı kasalarını yıkarken serinlemek amacıyla girdiği gölde boğulmuştu.