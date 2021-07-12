Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren uzman çavuş boğuldu

Şanlıurfa'da görevli uzman çavuş Okan Karaca, yıllık izne geldiği Karakaya Baraj Gölü kıyısında kayısı kasalarını yıkarken serinlemek amacıyla göle girdi.

Bir süre sonra Karaca'nın suda kaybolduğunu görenler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta ulaşılan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Karaca'nın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.