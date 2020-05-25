Malatya'da şehit ailesi karakolda oluşturulan "Şehit Köşesi"ni ziyaret etti

AA

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığınca, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla şehitlerin anısına karakolda "Şehit Köşesi" oluşturuldu.

2006 yılında anneler gününde, Mardin Nusaybin'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın babası Tayyar Kılınç, annesi Nazife Kılınç ile eşi Ceyda Kılınç ve oğlu Mehmet Eymen Kılınç, karakola ziyarette bulundu.

"Şehit Köşesi"nin oluşturulmasından dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'ye ve Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek'e teşekkür eden şehit yakınları, "Şehit Köşesi"ni inceledi.

Ziyaret sırasında şehit ailesi karakoldaki askerlerle de bayramlaşarak onlarla fotoğraf çektirdi.