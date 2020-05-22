Malatya'da sağlık çalışanları yoğun bakımda Kovid-19 hastası kalmamasını kutladı

Salgın sürecinde yoğun bir çaba ortaya koyan sağlık çalışanları, bayram öncesi yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastası bulunmamasının sevincini yaşadı. Sağlık çalışanları, hazırladıkları klipte vatandaşların bayramını da kutladı.

Tulumlarının arkasına yazdıkları harflerle "Reanimasyon-3" yazısı oluşturan ve göğüslerinde Türk bayrağı bulunan sağlık çalışanları "Hep seninleyiz Türkiye" isimli marşı seslendirdi.

Videonun sonunda ise sağlık çalışanları hep birlikte "İyi bayramlar Malatya, iyi bayramlar Türkiye" dedi.