Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbaharat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında Bitlis'ten İstanbul'a giden yolcu minibüsünde arama yaptı.Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katıldığı aramada, minibüste peynir bidonlarının içine gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili M.İ ve F.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.