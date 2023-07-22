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        Haberler Gündem Malatya'da peş peşe deprem! 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu? - SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

        Malatya'da peş peşe deprem! İşte 22 Temmuz son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Malatya'da meydana gelen peş peşe sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 22 Temmuz Cumartesi günü yaşanan depremler...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 10:02
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        • 1

          Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 22 Temmuz Cumartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

          Malatya Yeşilyurt'ta saat 05.43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Malatya Pütürge'de saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        • 3

          SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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