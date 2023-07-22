Malatya'da peş peşe deprem! İşte 22 Temmuz son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Malatya'da meydana gelen peş peşe sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 22 Temmuz Cumartesi günü yaşanan depremler...
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Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 22 Temmuz Cumartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
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MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Malatya Yeşilyurt'ta saat 05.43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya Pütürge'de saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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