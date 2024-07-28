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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat adı verilen tarım aracı devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:21
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        Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı
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        Arguvan'a bağlı Akören Mahallesi'nde Ali Erdem Sayın'ın (46) kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri patpatın altından kalan sürücü Ali Erdem Sayın'ın hayatını kaybettiğini, yanında yolcu olarak bulunan eniştesi B.S.'nin yaralandığını belirledi.

        Ali Erdem Sayın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, B.S. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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        #Malatya
        #pat pat
        #trafik kazası
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