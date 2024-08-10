Malatya'da parti ilçe başkanı akrabasını öldürdü

Malatya'da av tüfeğiyle akrabasını öldüren Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim B., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gövük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İbrahim B. ile akrabası Ali Ateş (56) arasında tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İbrahim B., av tüfeği ile Ali Ateş'e ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Yaralı Ali Ateş sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İbrahim B., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.