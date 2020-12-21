Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada parfüm kutusunun içerisine gizlenmiş bir şekilde 97 gram sentekik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.