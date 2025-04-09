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        Haberler Gündem Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:49
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        Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        O.İ. idaresindeki otomobil, Darende ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Z.İ. hayatını kaybetti, yaralanan O.İ. ve Ş.İ. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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