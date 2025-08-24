Habertürk
        Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 01:01 Güncelleme: 24.08.2025 - 01:02
        Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
        Alınan bilgiye göre, Enes Çelik (29) yönetimindeki otomobil ile Mehmet Şirin Çakıcı'nın (45) kullandığı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) hayatını kaybederken, Kübra Çelik (29) ve Bartu Vedat Çelik (3) yaralandı.

        Hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

