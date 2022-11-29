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Malatya'da otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 29.11.2022 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şenol Taymaz (25) yönetimindeki otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 75 metrelik uçuruma devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri otomobilde bulunan Beril Öztürk'ün (23) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şenol Taymaz ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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