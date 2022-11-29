Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şenol Taymaz (25) yönetimindeki otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 75 metrelik uçuruma devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri otomobilde bulunan Beril Öztürk'ün (23) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şenol Taymaz ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.