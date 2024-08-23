Malatya'da otluk yangını ormana sıçradı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan yangın orman ve bahçe alanlarına sıçradı. Yangına müdahale ediliyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.