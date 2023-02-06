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Malatya'da okullar tatil mi? Bakan Oktay açıkladı: Deprem nedeniyle Malatya'da okullar kaç gün tatil olacak?

Malatya'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle Malatya'da okullar kaç gün tatil olacak?

Türkiye güne acı bir haberle uyandı. 10 ilimizi vuran büyük bir deprem yaşandı. 6 Şubat saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gözler Malatya'da okullar tatil mi? sorusuna çevrilmişken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem nedeniyle Malatya'da okulların kaç gün tatil olacağını duyurdu. İşte konuya dair detaylar...

Giriş: 06.02.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Depremin olumsuz etkilediği illerden biri de Malatya oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Malatya'da okulların kaç gün tatil olacağı belli oldu. İşte deprem olan illerde okulların durumu...

  • MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Şanlıurfa Valiliği geçtiğimiz gün, kar yağışı dolayısıyla bugün (6 Şubat) okulların tatil edildiğini "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

    Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 06 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." sözleriyle açıklamıştı. 

  • MALATYA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitime 2 hafta ara verildiği açıklandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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