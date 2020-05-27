Malatya'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Ilıca Mahallesi'nde oturan Ömer Çelik (12) ailesine ait 46 P 1671 plakalı traktörü izinsiz kullandı. Çelik'in kullandığı traktör, sokakta seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Darende Hulusi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Durumu öğrenerek hastaneye gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Çelik'in babasının 3 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.