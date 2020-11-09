Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 39 kişiye para cezası verildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu gibi 430 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 33 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 6 kişi de ceza yazıldıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.