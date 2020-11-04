Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi 461 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığını tespit ettiği 33 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olmaları nedeniyle karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 4 kişi ise ceza yazıldıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.