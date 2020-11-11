Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu gibi 557 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 27 kişiyle kapanış saatine uymamaktan bir lokantaya cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 4 kişi de ceza yazıldıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.