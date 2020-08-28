Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.Semt pazarlarında denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini ve maske takmalarını istedi.Jandarma araçlarından ise vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ile Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde anonslar yapıldı.Ekipler, denetimler esansında maskesi olmayan vatandaşlara ise maske dağıttı.Market, bakkal gibi iş yerlerinin yanı sıra, kuru kayısı işleme tesislerini de denetleyen jandarma, Kovid-19 tedbirlerini uyulup uyulmadığını kontrol etti.Düğünlerde de denetim yapan ekipler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymaları noktasında gerekli uyarıları yaptı.