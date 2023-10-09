Malatya'da deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. AFAD ve Kandilli yaşanan depremin büyüklüğünü, merkez üssünü ve derinliğini son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. İşte 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak yayınlanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 9 Ekim Pazartesi son depremler...
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MALATYA'DA DEPREM
Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.28'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kandilli verisi ile Kahramanmaraş Nurhak'ta saat 05.01'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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