Malatya'da korkutan deprem! 18 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün yayınlanıyor. 18 Ekim Çarşamba günü Malatya'da meydana gelen korkutan depremin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 01:14'te Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
- 1
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü Malatya'da 3'ün üzerinde deprem olurken, Adana ve Hatay'da ise 3'ün altında depremler meydana geldi. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
- 2
MALATYA'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, saat 01:14'te Malatya Doğanşehir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADANA VE HATAY'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 03:13'te Adana Saimbeyli'de 2.8 ve saat 04:22'de Hatay Erzin'de 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.
- 3
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
-