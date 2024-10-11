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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da "Kore Kültür Günleri" | Son dakika haberleri

        Malatya'da "Kore Kültür Günleri" başladı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen "Kore Kültür Günleri" başladı. Kore yemeği Kimbap yarışması ile çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği program 16 Ekim'e kadar sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:41
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          Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı.

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          Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkan Vekili Dr. Soyoung Young, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kore kültürünün yayılmaya başladığını söyledi.

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          Güney Koreli bir sanatçının ülkesinin ezgilerini seslendirmesinin ardından, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

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          Soyoung Young ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

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          Kore yemeği Kimbap yarışması ile çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği program 16 Ekim'e kadar sürecek.

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