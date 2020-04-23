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Malatya’da, 4 günlük sokağa çıkma kısızlamasının ardından en iller sokak, cadde ve meydanlarda sessizlik hakimdi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Çarşamba gecesi 24.00 itibariyle başladı.

Yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan Malatya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte sadece İnönü ve Kışla caddesinde birkaç araç ile az sayıdaki vatandaş dikkat çekti.

Kentin en işlek bölgeleri olan Tecde, Fahri Kayahan, Temelli, Paşaköşkü, Kanalboyu, Fuzuli, Kışla, İnönü, Kernek ve Akpınar’da işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanları ile emniyet mensupları ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

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