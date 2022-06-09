Malatya'da kayısı kavgası: 2'si polis 6 yaralı

İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğan mezrası mevkiinde bulunan bir kayısı bahçesinde izinsiz meyve koparma iddiası nedeniyle D.K, E.K. ile H.M, Y.M, E.M, ve M.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar hafif şekilde yaralanırken, rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran taraflar burada tekrar tartışmaya başladı.

TARTIŞMA HASTANEDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı, 13 kişi ise gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.