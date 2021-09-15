Malatya'da kayısı çekirdeği ve duttan glütensiz bisküvi üretildi

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, tanıtım toplantısında, çalışmayla çölyak hastalarına hitap etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Üretim yaparken kayısı çekirdeğini kullanıp, şeker yerine de duttan yararlandıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ürettiğimiz bisküvide glüten yok. Günlük 3 bin bisküvi üretebiliyoruz. Bunu artırabiliriz. Vardiya sistemine döndüğümüzde 8-10 bine çıkarabiliriz. Bisküvimizi öncelikle çölyak hastalarına ulaştırmak istiyoruz. Sonrasında da gençler ve çocuklara sunmayı istiyoruz. Bisküvimizin besleyici özelliği var, kimyasal içeriği yok. Şu anda satış aşamasındayız. Özellikle Malatya'da bulunan belediyeye bağlı Esenlik şirketinin büfelerinde değerlendiriyoruz. Kadın girişimci kooperatiflerinde, onların talepleri üzerine üretim yapıyoruz. Üretimi gittikçe artıracağız, kendi satış yerlerimizde satmaya başlayacağız. Önümüzdeki süreçte glütensiz kek, simit ve ekmek de üreteceğiz."
Erdoğan, proje kapsamında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kendilerine 200 bin liranın üzerinde bir makine ekipman desteği sağladığını sözlerine ekledi.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı da Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu ifade ederek, "Tarımsal hasılamızla Avrupa'nın birincisiyiz, dünyada da ilk on içerisindeyiz. Ülkemiz 20 milyar dolar tarımsal ihracatıyla net bir tarım ihracatçısı ülkedir. Biz bu tip çalışmalarla ham madde ve yarı mamul ihraç etmek yerine mamul ürün satarak bu ihracat değerimizi daha da artırmak durumundayız." diye konuştu.
Malatya Valisi Aydın Baruş da kayısının katma değerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, glütensiz bisküvinin de piyasadaki ürün yetersizliği ve yüksek fiyatlar nedeniyle sıkıntı çeken çölyak hastalarına yararlı olacağını vurguladı.
AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da selamlama konuşması yaptığı törende, daha sonra tesisin açılışı yapıldı, konuklara glütensiz bisküvi ikram edildi.
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