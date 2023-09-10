Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da 19 yaşındaki kişinin sokakta çıkan kavgada bıçakladığı 2 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti
Malatya'nın Kiltepe Mahallesi Ayverdi Sokak'ta T.G. (19) ile Ali Korkmaz (35) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre, kavgada Ali Korkmaz ile yanındaki F.T. (20) yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye kaldırılan F.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli T.G'yi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.
*Fotoğraflar: İHA