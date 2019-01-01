DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Cirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki çay ocağında karşılaşan ve aralarında kan davası olduğu öğrenilen Sami U. ile Fethi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Fethi A.’nın akrabası Nihat K.’nın da dahil olmasıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kavgada Sami U. üzerindeki bıçakla Fethi A.’yı yaraladı. Nihat K. ise aracındaki av tüfeğini getirerek Sami U.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan kurtulan Sami U. bıçakla Nihat K.'yı da yaraladı.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Kanlar içinde yere yığılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Fethi A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Nihat K.’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Sami U.’yu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.