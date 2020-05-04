Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekibi, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında poşetler içerisinde 300 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 10 bin faturasız makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.