Malatya'da jandarma ekipleri balıkçıları drone ile denetledi

Ekiplerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında drone ile gerçekleştirdikleri denetimde durdurdukları araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Kent genelinde de drone ile uygulama yapan ekipler, amatör balıkçılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Karakaya Baraj Gölü kıyısında da denetimlerini sürdürdü.