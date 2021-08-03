Malatya'da jandarma denetimleri artırdı

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangın ve sabotajlara karşı devriye görevlerini arttırdı. Ekipler, hava destekli olarak ormanlık alanlar üzerinde gece gündüz demeden sürekli takip ve kontrol yapıyor.

Jandarma ekipleri ormanlık alanlara yakın bölgelerde dolaşan vatandaşlarında kimlik ve üst kontrollerini yaparken, ormanlık alanlara giden, yolarda seyir eden araçları da takip ediyor.