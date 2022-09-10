Malatya'da vinç kazası: 2 ölü

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Malatya’da inşaat şantiyesinde vinç devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mevkiinde meydana geldi. İnşaata çalışan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

5 işçi vinç enkazı altında kaldı. Enkaz altında kalanlar, ağır yaralı olarak çıkarılıp, Yeşilyurt Hasan Çalık ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. 2 işçinin hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Ölen işçilerin Mesut Gündoğan ve Fatih Kızılkaya oldukları öğrenildi.