Malatya'da iki dernek lokalinde kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu iki dernek lokalinde kumar oynandığı tespit edildi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 8 şüpheliye toplam 9 bin 800 lira idari para cezası uyguladı, kumar masalarındaki 1500 lira geçici olarak muhafaza altına alındı.

İki işletmeci hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.