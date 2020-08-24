Malatya'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edilerek yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Güzelyurt Mahallesi'ndeki hazine arazisine yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye fotokapan kuran jandarma ekipleri, şüphelilerin H.Ö. ve U.M.Ö. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin, evlerine kurdukları özel düzenekle saksılarda da Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alındı, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.