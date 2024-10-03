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        Haberler Gündem Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Güncel haberler

        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:04 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:04
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        Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
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        N.Z. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Toptaş Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bir buçuk yaşındaki Yunus Emre Zeyrek'e çarptı.

        Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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