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Malatya'da hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

Malatya'da hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan yayalar olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 20.12.2022 - 05:12 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
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AA

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi. N.S. idaresindeki hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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