Hafif ticari araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

AA'nın haberine göre; yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.