Malatya'da gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasıyla şüpheliler C.A. ile M.H.K'nin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta, 15 gümrük kaçağı hızlı Kovid-19 test kiti bulundu.

Zanlıların alınan ifadelerinin ardından C.A'nın babası Z.A.A'nın iş yerinde yapılan aramada ise 114 Kovid-19 test kiti ele geçirildi.

Şüpheliler C.A, M.H.K. ile Z.A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.