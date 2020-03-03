Malatya'da gönüllü gençler depremzede çocukların yüzünü güldürdü

AA

Malatya Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, Doğanyol ilçesinde depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik merkezi gönüllüleri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek yüzlerini güldürdü.

Bu çerçevede gönüllüler Doğanyol ilçesi Gökçe İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek matrak, halat çekme, bovling, lego, zeka oyunları, yüz boyama ve çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak çocukları doyasıya eğlendirdi.