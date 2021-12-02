Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen "gaybubet evlerine" yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.