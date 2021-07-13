Malatya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Sürgü Mahallesi'nde Abuzer Özkaya'ya ait tek katlı evde, odun ocağında yemek yaparken etrafa ateş sıçraması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ev sahibi Hayriye Özkaya, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.