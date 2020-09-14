Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde D.G. (30) ile kocası A.G. (34) arasında tartışma çıktı.

Bu sırasında kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan D.G, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.G. ise polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca, tutuklandı.