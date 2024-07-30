Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciası gündemdeki sıcaklığını korurken Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. 40 yaşındaki bir adam elektrik direğindeki akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.