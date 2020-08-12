Malatya'da düğün ve nişan organizasyonlarına düzenleme

Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün gibi bazı törenlerde oluşan kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe ile maske takma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.Açık ve kapalı düğün salonlarında yapılan düğünlerin aynı gün içerisinde 10.00-23.00 saatleri arasında en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılmasına karar verildiğini bildiren Baruş, şöyle devam etti:"İki düğün arasında en az 2 saat bırakılmasına, personel ve çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiden fazla misafir alınmaması kararlaştırıldı. Sokak ve mahalle aralarında yapılan düğünlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğinin tespit edilmesi, söz konusu düğünlerin kolluğun kontrolü dışında yapılması nedeniyle denetlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle emniyet ve jandarmaya bildirimde bulunmaksızın açık ve kapalı alanlarda düğün, nişan, kına ve benzeri organizasyonların yapılmasının yasaklanmasına, emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde düğünün başlama ve bitiş saatinin belirtilmesine karar verildi."Baruş, düğünlerde ikram da yapılmaması kararı aldıklarını anlatarak, "Düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit ve benzeri organizasyonlarda yemek verilmesi ve ikramda bulunulmasının uzun sürede bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir." dedi.Kurban Bayramı öncesinde kentteki 2 günlük vaka sayılarıyla ilgili bazı tartışmaların olduğunu anımsatan Baruş, şunları kaydetti:"Valiliğimizce Kurban Bayramı öncesi kentteki son 2 günlük vaka sayısının 100'ü geçtiği şeklindeki açıklama ile Sağlık Bakanlığı verilerinin çelişki oluşturduğu yönünde basın ve yayın organlarında haber ve değerlendirmeler yer almıştır. Valiliğimizce açıklanan vaka sayısı o gün sonuçlanan testlerde çıkan pozitif test sayısını ifade etmekte olup, pozitif olarak değerlendirilen testler içerisinde daha önce tedavi gören pozitif hastaların kontrol testlerinin bulunması nedeniyle pozitif yeni hasta sayısının bu rakamların daha altında olduğu anlaşılmıştır. Ancak vaka sayısı ne olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini unutmamalıyız. Maske, temizlik ve sosyal mesafe hastalıkla mücadelede temel kural."
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