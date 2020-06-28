Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yılmaz Döndaş (26),idaresindeki 02 AJ 579 plakalı traktörle Erkenek Mahallesi Karadere mezrasında komşu İmam Yorulmaz'ın (47) arıza yapan 27 PV 634 plakalı otomobilini halat yardımıyla çekmek istedi.

Halat bağladığı sırada kayarak devrilen traktörün altında kalan Döndaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Komşusu İmam Yorulmaz ise yaralandı.

Döndaş'ın cenazesi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İmam Yorulmaz ise hastanede tedavi altına alındı.