Malatya'da depremzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor

AA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçede birçok konutun ağır hasar gördüğünü anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla depremzedeler için Orduzu Mahallesi Gelinci Tepesi'nde konut yapımına başlandığını söyledi.

Konutların ilk etap ihalesinin 21 Nisan'da tamamladığını hatırlatan Güder, şöyle devam etti:

"Şu an ilk etaptaki 668 konutun inşasına başladık, hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor. İhalede konutların 200 günde bitirilme şartı konulmuştu. Kış başlamadan önce konutları ağır hasar görenleri buraya taşıyacağız. İkinci etap ise Erzurum Büyükşehir Belediyesinin firması tarafından inşa edilecek. Onlar da 553 konutu tamamlayarak evleri hasar gören insanlarımızın istifadesine sunacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın oluru ile ilçemize yaklaşık 2 bin 350 konut yapılacak. Bunların 350'si köy tipi konut projesi. Gelincik Tepesi'ne 1550 civarında konut yapılacak."

Güder, deprem nedeniyle yaşanan mağduriyeti gidermek istediklerini dile getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle konutların çevresine park, okul, sağlık binası gibi sosyal donatı alanlarının da yapılacağını sözlerine ekledi.

- "Binalar çok sağlam zemine kuruluyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediyelerine bağlı şirketin konutların ikinci etabının inşasını yapacağını belirterek bu nedenle bölgede incelemede bulunduklarını söyledi.

Zeminin kayalık ve oldukça sağlam olduğunu gördüğünü ifade eden Sekmen, "Hakikaten çok sert bir kaya söz konusu, bir yandan hafriyat, bir yandan da inşaat çalışmaları var. Bize belli bir süre tanındı, bu süre içerisinde konutları bitirerek TOKİ'ye teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir zemin söz konusu. Binalar çok sağlam zemine kuruluyor." dedi.