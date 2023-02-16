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Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden olan Malatya'da yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Giriş: 16.02.2023 - 01:17 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
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AA

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının tutuklandığı, 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'ya talimat yazılarak haklarında yurt dışı yasağı tedbir kararı alındığı dile getirilen açıklamada, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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